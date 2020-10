Un nuovo pulmino per la Misericordia: servirà al trasporto delle persone disabili

Si amplia il parco mezzi in dotazione alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano ed a disposizione dei cittadini che hanno particolari bisogni.

E’ in arrivo a fine novembre il nuovo pulmino per i trasporti sociali, comprensivo di pedana idroelettrica. Il mezzo è attualmente in costruzione presso Nepi Allestimenti di Lastra a Signa. Si tratta di un Ford Transit a 9 posti, dotato di sanificatore ad ozono e di un defibrillatore semiautomatico, sul quale potranno essere trasportate due carrozzine al posto di due seggiolini amovibili. E questo grazie alla pedana idraulica, indispensabile per la salita sia delle sedie a rotelle che delle persone con difficoltà di deambulazione.

Il pullmino sarà a disposizione dell’intero Promontorio – Porto Santo Stefano e Porto Ercole – per l’accompagnamento dei ragazzi al centro ‘Mare’ di Orbetello.

“Teniamo a sottolineare che esso è finanziato, in parte, con un contributo importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che la Confraternita ringrazia sentitamente – si legge in un comunicato della Misericordia -. Ad oggi, però, mancano ancora circa 15mila euro per coprire l’intera spesa. Contiamo sulla generosità dei nostri concittadini che è sempre stata grande e degna di ammirazione in circostanze di questo genere. Sul mezzo sarà scritto: ‘Servizi alle persone’ e non ‘Servizi sociali’, semplicemente perché… ci piace di più. Grazie a questo, intensificheremo i nostri servizi proprio al servizio delle persone: per tale motivo, sarà necessario che cresca anche il numero dei volontari. Unisciti a noi!”.

Per informazioni: misericordia.argentario@gmail.com.