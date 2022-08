Sicurezza stradale: il tour del pullman azzurro della Polizia fa tappa in Maremma

Si conclude in Toscana, per il mese di agosto, il tour del pullman azzurro della Polizia di Stato, organizzato per promuovere la campagna di sicurezza stradale per l’estate 2022 in tutte le province dove verranno intensificati i servizi di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe.

Si tratta dell’occasione per parlare di cultura della guida sicura, dispensare consigli e informazioni utili e soddisfare qualche curiosità, con l’attrezzatissimo autobus, vera e propria aula multimediale itinerante, ma anche fornire video, tutorial, ricostruzioni di incidenti realmente accaduti e tanto altro.

Veri e propri attivatori emozionali per infondere la consapevolezza che la sicurezza della strada passa attraverso le scelte responsabili di tutti.

Il pullman azzurro farà tappa a Follonica sabato 27 agosto, in piazza Nicola Guerrazzi, insieme alla squadra di hockey del “Galileo Follonica”.