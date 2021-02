Pulizia delle strade: ripristinato lo spazzamento meccanico per le vie del paese

A Pitigliano è stato ripristinato lo spazzamento meccanizzato delle vie del paese. Il Comune ha chiesto a Sei Toscana di riattivare la spazzatrice dopo due anni di spazzamento manuale.

“Con l’arrivo del nuovo mezzo garantiamo a Pitigliano un servizio di pulizia delle aree pubbliche più performante e che risponde alle richieste di cittadini e attività, soprattutto del centro storico – afferma Monica Moretti, consigliere comunale di Pitigliano con delega ai rifiuti e alla raccolta differenziata –. Due anni fa avevamo rinunciato alla spazzatrice per la necessità di contenere i costi di pulizia che ricadevano nella bolletta dei cittadini. Oggi, con la rimodulazione delle tariffe della Tari, questo problema è superato e possiamo ripristinare il servizio senza aumento dei costi in bolletta. La spazzatrice consentirà, quindi, di ottimizzare le operazioni di pulizia. Ad essa sarà comunque affiancato lo spazzamento manuale, riservato esclusivamente alle scalinate, alla passerella panoramica e ai vicoli particolarmente stretti, e quindi inaccessibili per il mezzo meccanizzato”.