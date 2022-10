“A…mare il mare”: gli studenti ripuliscono la spiaggia del Puntone

Con la partecipazione di 2 classi delle scuole medie di Gavorrano, accompagnate dai rispettivi insegnanti, la Vab, la Capitaneria di Porto, i Comuni di Scarlino e di Follonica, il Feeldive Diving Center Scarlino, il Porto Verde srl e l’organizzazione della Lni della sezione di Follonica, si è tenuta la giornata ecologica “A…mare il mare”.

Sabato 22 ottobre, alle 8.30, sono arrivati i due scuolabus che portavano le classi II A e B della scuola media di Gavorrano, accompagnate dagli insegnanti Giacomo Pagliai, Gloria Berretti, Andrea Angius, Tiziana Benocci e Caterina Temperini.

Ad attenderli, presso lo scivolo della Fiumara del Puntone di Scarlino, c’erano gli organizzatori della sezione follonichese della Lega navale italiana, con in testa il neo-presidente Fausto Meciani e i collaboratori, gli addetti della Vab, i soci del Circolo nautico Calaviolina, i soci del Circolo nautico scarlinese, il sindaca di Scarlino Francesca Travison, il consigliere Gianni Ramazzotti e l’assessore del Comune di Follonica Alessandro Ricciuti.

Purtroppo, a causa delle condizioni meteo-marine avverse, i numerosi sub del Gruppo Sub della Lni sezione di Follonica e le barche del circolo nautico Cala Violina non sono potuti uscire in mare e si sono aggiunti agli studenti per effettuare la pulizia della spiaggia e della duna retrostante.

Solo due subacquee, Giada Cacco e Stefanella Zambelli Mariani, del Feeldive Scarlino Diving Center, accompagnate dal sub esperto Luciano Cipriani, sono riuscite a scendere in mare per andare a liberare un relitto dalle reti e cime impigliate.

Il nutrito gruppo di volontari che si è dedicato alla pulizia della spiaggia, alla fine delle tre ore di ricerca e raccolta rifiuti si è ritrovato sullo scivolo della Fiumara. dove è stato ammontinato il pattume tolto dalla spiaggia e dalla duna.

Parole di elogio per l’operazione sono state indirizzate ai professori accompagnatori, ai ragazzi, ai volontari, alla Vab, alla Capitanieria da parte del sindaca e da parte di Alessandro Ricciuti, giunto in rappresentanza del Comune di Follonica.

La giornata di alto valore ambientale si è conclusa con l’intenzione di ripetere l’operazione in primavera, sperando in condizioni meteo marine più favorevoli.