Associazioni e Vab ripuliscono la spiaggia: appuntamento alla colonia marina

Partirà alle 9 dalla colonia marina la pulizia della spiaggia organizzata per domenica 6 marzo dalla Vab, in collaborazione con l’associazione Break the Distance e con il patrocinio del Comune di Follonica.

La manifestazione è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sulle problematiche ambientali legate all’abbandono dei rifiuti. L’evento rientra inoltre all’interno delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Follonica nell’ambito del programma Foundation for Environmental Education per la candidatura alla Bandiera Blu.

Alla manifestazione sono state invitate le associazioni follonichesi. Chiunque voglia partecipare può unirsi all’iniziativa. Il materiale per la raccolta verrà fornito dal Comune di Follonica.