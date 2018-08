Pulizia radicale di cestini e marciapiedi a Monte Argentario

Pulizia radicale in alcune zone di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. E’ stata avviata da parte dell’amministrazione comunale di Monte Argentario la procedura per l’igienizzazione e la sanificazione dei cestini porta rifiuti, dell’arredo urbano e marciapiedi e, al contempo, per la rimozione delle deiezioni di animali.

Per la precisione, l’intervento è eseguito, a Porto Santo Stefano, sull’arredo urbano del piazzale dei Rioni e via del Molo (panchine cestini), marciapiedi di via Roma, entrambi i lati; marciapiedi di via Baschieri, entrambi i lati; marciapiedi di via Marconi, dal civico 1 al 27, entrambi i lati; marciapiedi di via Lambardi, entrambi i lati; marciapiedi di via Cuniberti, entrambi i lati. Sul fronte di Porto Ercole, i lavori di igienizzazione sono effettuati sull’arredo urbano e le fioriere in muratura del lungomare Andrea Doria e sul marciapiede di piazza Roma.

Il servizio è svolto dalla società Sei Toscana, Servizi Ecologici Integrati Toscana srl di Siena che già svolge il servizio di igiene urbana (spazzatura e raccolta dei rifiuti) per il Comune di Monte Argentario.

Inoltre, a breve saranno calendarizzati gli interventi nelle vie più frequentate dove è richiesto liberare le aree di parcheggio.

Immagine d’archivio