Grazie a “Ci tocca” il paese è più pulito: raccolti 50 sacchi di rifiuti abbandonati

Si è svolta domenica 24 aprile a Massa Marittima l’iniziativa “Ci tocca“, una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati, promossa dal Terziere di Borgo con il supporto del Comune di Massa Marittima e di Sei Toscana.

I volontari che hanno aderito alla passeggiata hanno raccolto in città e lungo via Martiri della Niccioleta più di 50 sacchetti di rifiuti, oltre agli ingombranti.

“Fuori dal centro abitato abbiamo recuperato alcuni copertoni di auto, ombrelli, una rete per raccogliere le olive e addirittura un borsone da viaggio – spiega Roberto Barni, Priore del Terziere di Borgo –, ma la cosa più difficile da raccogliere sono i mozziconi delle sigarette, presenti in grande quantità. Singolarmente possono sembrare un rifiuto di minore importanza, in realtà i mozziconi hanno un impatto notevole sull’ambiente in quanto impiegano oltre 10 anni per decomporsi. Siamo soddisfatti di questa giornata di raccolta dei rifiuti anche se, a causa del maltempo, non abbiamo potuto completare il percorso fino a Poggio ai Frati e ci siamo dovuti fermare alla Leccetina, dove abbiamo offerto un aperitivo ai partecipanti. Comunque ripeteremo a fine estate questa esperienza con l’auspicio di poterla organizzare ogni anno. Un ringraziamento particolare va al Comune, nella persona dell’assessore all’ambiente Ivan Terrosi, che ha partecipato a questa giornata, e per tutto quello che sta facendo per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti.“

“Siamo felici che nel comune di Massa Marittima stiano nascendo diverse iniziative di raccolta dei rifiuti, promosse spontaneamente da gruppi di cittadini che dimostrano di avere a cuore l’ambiente in cui vivono – aggiunge l’assessore Ivan Terrosi –. Dopo questa giornata organizzata dal Terziere di Borgo, a cui va la nostra gratitudine, domenica 8 maggio il Consiglio di frazione di Tatti ha organizzato la pulizia dei boschi limitrofi alla frazione“.