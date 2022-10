Abbandono dei rifiuti: ripulito il fosso Cervia, tanti ingombranti gettati in acqua

Questa mattina il fosso Cervia, al confine con il comune di Piombino, è stato ripulito dai rifiuti che erano stati gettati al suo interno nei giorni scorsi. Gli operai del Comune di Follonica hanno lavorato a lungo per togliere tutto ciò che era stato gettato in acqua. Per portare via il materiale è poi stato richiesto un servizio extra al gestore dei rifiuti, Sei Toscana.

Chi abbandona i rifiuti non fa solo un danno all’ambiente, ma anche alla comunità, perché i costi per gli smaltimenti ricadono sulle bollette Tari di ciascun singolo contribuente.

«I rifiuti ingombranti abbandonati costano alla comunità – dichiarano il vicesindaco Andrea Pecorini e l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Ogni anno, purtroppo, dobbiamo occuparci di numerosi abbandoni e il trend non accenna a invertirsi. Tutto si può migliorare e stiamo lavorando per farlo, a partire da maggiori controlli e dall’organizzazione di una maggior informazione. Ma la collaborazione delle cittadine e dei cittadini è fondamentale per una città decorosa e, soprattutto, in nessun modo è accettabile che si gettino rifiuti nei fiumi o nei fossi»

Il contrasto del fenomeno è affidato anche alle fototrappole, installate per riprendere i comportamenti scorretti di chi abbandona i rifiuti. «Stanno dando dei risultati, ma non sono sufficienti – spiega l’amministrazione –: è un deterrente ma l’educazione è alla base di un comportamento civile».

Si tratta di comportamenti che hanno un peso sulle tasche dei cittadini: ogni ritiro di rifiuto abbandonato ha un costo. Eppure, la regola è semplice: basta prenotare il ritiro gratuito al numero verde di Sei Toscana, oppure compilare la scheda per chiedere l’intervento che si trova sul sito dell’azienda Sei Toscana, oppure scrivere un’e-mail a ingombranti@seitoscana.it. Infine, i rifiuti possono essere portati direttamente all’isole ecologica con mezzi propri.