Intervento anti allagamento del Comune: continua la pulizia delle fognature

L’amministrazione comunale sta provvedendo alla pulizia della rete fognaria nel tratto centrale di via XXIV Maggio a Marina di Grosseto.

L’area è stata interessata da allagamenti dovuti all’eccezionalità delle precipitazioni dei giorni scorsi, per questo si è deciso di agire in maniera più intensiva rispetto alle volte precedenti, sperando che questo tipo d’intervento possa risolvere la problematica. Se questa operazione non risultasse sufficiente e risolutiva, resta comunque propedeutica per valutare di intervenire in modo più radicale, prendendo in considerazione lavori che vadano ad incidere sulla struttura dei sottoservizi della frazione interessati da questi allagamenti.

“L’auspicio è che, con questo ulteriore intervento, di risolvere l’annoso problema della rete fognaria di Marina di Grosseto – spiegano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -, rassicurando comunque la popolazione che, qualora questo tipo d’intervento non fosse sufficiente, valuteremo se intervenire a livello più strutturale.“