Guardia Costiera e studenti ripuliscono dalla plastica la spiaggia della Feniglia

Oggi, personale militare dipendente della Guardia Costiera ha organizzato, con il supporto del Comune di Orbetello, una giornata di raccolta di plastica dal litorale della Feniglia.

All’evento hanno preso parte due classi del Liceo scientifico di Orbetello, accompagnate dai rispettivi insegnanti e dal Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, una delegazione dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia ed alcune unità cinofile della Scuola italiana cani da salvataggio, queste ultime capitanate dal presidente della sede di Firenze.

L’incontro si è svolto in due parti: prima i ragazzi sono stati distribuiti in gruppi omogenei ed è stata effettuata un’operazione di pulizia della spiaggia che ha interessato la parte centrale della Feniglia; successivamente, ha preso il via un’esercitazione che ha visto i cani della Sics salire a bordo del dipendente battello GC B125, per poi effettuare con successo recuperi in mare dei figuranti.

La giornata è stata un’altra occasione per avvicinare al mare e all’educazione marinara gli studenti, ma più in generale tutta la collettività: infatti, numerosi sono stati i bagnanti che sono intervenuti per osservare da vicino l’iniziativa. In tal senso, prosegue l’avventura iniziata lo scorso 11 aprile in occasione della celebrazione della giornata del mare e proseguita con la visita degli studenti a bordo della nave Diciotti nel porto maggiore dell’Argentario.