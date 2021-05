Assessore, Vab, Gav e Guardie zoofile ripuliscono la duna: ritrovata anche una cima di una nave

La Vab, le Guardie zoofile della libera caccia, coordinate da Sandro Pilozzi, e le Guardie ambientali volontarie uniscono le forze per pulire la duna della zona di Principina a Mare. L’operazione arriva a ridosso dell’inizio della stagione estiva, così da dare un contributo prezioso alla comunità.

“La scelta del luogo in cui compiere la pulizia è stata fatta sulla base delle indicazioni degli agenti e delle guardie che quotidianamente, coordinate dal Comune di Grosseto, percorrono pinete, spiagge ed argini in lungo e in largo, e sulla base delle segnalazioni dei cittadini – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Tra i presenti anche l’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti, che ha seguito l’operazione di pulizia straordinaria della duna. In futuro altre operazioni simili saranno programmate e riguarderanno altri punti della costa grossetana. È stata ritrovata sulla spiaggia anche una cima di una nave lunga diversi metri e trasportata dal mare”.