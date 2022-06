Pulizia del canale San Leopoldo e gara di pesca benefica: ecco le iniziative del Cisom

Il gruppo di Grosseto del Cisom – Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, fondazione senza scopo di lucro che opera nel volontariato organizzato, parteciperà alle iniziative promosse dall’assessorato all’ambiente del Comune di Grosseto nell’ambito del progetto denominato “Estate clean”.

In particolare i volontari Cisom saranno impegnati domenica 26 giugno, dalle 8.30 alle 11.30, al fianco dei singoli cittadini per ripulire dai rifiuti le sponde del canale di San Leopoldo. I rifiuti raccolti, rigorosamente differenziati, saranno consegnati ai rappresentanti del gestore affidatario del servizio di igiene urbana, che provvederà al successivo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Terminata la nobile iniziativa a tutela dell’ambiente, che apporterà un significativo contributo alla fruizione del canale di San Leopoldo da parte della cittadinanza, il gruppo Cisom, a partire dalle 14, dello stesso giorno darà vita a una gara di pesca benefica per finanziare l’acquisto di materiali e attrezzature di protezione civile. La “Coppa dell’amicizia”, organizzata dal Cisom in collaborazione con il circolo Arci Pesca di Grosseto, consiste in una gara amatoriale di pesca sportiva spinning no-kill. Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni saranno fornite telefonicamente da Federico (cell. 393.5623504) e Marco (cell. 331.1244013) oppure scrivendo una email a gruppo.grosseto@cisom.org o seguendo i canali social ufficiali Facebook e Instagram.

Dalla segreteria del gruppo Cisom fanno sapere che, dopo l’impegno dei volontari durante l’intero periodo di emergenza sanitaria a seguito della pandemia da Sars-CoV-2, sia in campo socio-assistenziale che di protezione civile (su attivazione delle autorità locali e nazionali), le risorse disponibili per far fronte alle più disparate esigenze sono nettamente diminuite.

“La nostra totale disponibilità verso le istituzioni e verso i cittadini in difficoltà – afferma il vicecapogruppo Cisom Marco Cerretani – fa onore a tutti noi, ma inevitabilmente comporta un dispendio economico non trascurabile e atteso che l’organizzazione è totalmente composta da volontari e non riceve sovvenzionamenti di sorta, iniziative come queste sono indispensabili per raccogliere fondi da utilizzare in protezione civile e per perseguire gli obiettivi di protezione della fede e il servizio a poveri e malati, propri del Sovrano Militare Ordine di Malta, Ordine religioso laicale della Chiesa cattolica sin dal 1113 e soggetto di diritto internazionale“.