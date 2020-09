Maltempo: pulizia straordinaria delle caditoie dopo le forti piogge, aspirati detriti e foglie

Si è svolto ieri un intervento straordinario di pulizia delle caditoie e bocche di lupo presenti lungo via XXIV Maggio a Marina di Grosseto. Il lavoro è consistito nell’eventuale aspirazione di foglie e detriti presenti all’interno del pozzetto posto sotto la caditoia in ghisa e il successivo controllo dell’allaccio alla fognatura centrale.

L’operazione si è resa necessaria in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sul nostro territorio, e specialmente a Marina, nel pomeriggio di martedì 22 settembre, allagando alcuni esercizi commerciali presenti sulla via.

Lo stesso intervento è programmato per la giornata di martedì 29 settembre in via Liri, a Grosseto.