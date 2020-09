Cumuli di aghi di pino lungo la strada delle Collacchie: la Provincia pianifica la pulizia

Un intervento straordinario congiunto tra vari soggetti pubblici e privati porterà alla soluzione dell’annoso problema della presenza dei cumuli di aghi di pino sul tratto della Strada provinciale 158 delle Collacchie che, attraversando la pineta, da Scarlino arriva a Follonica.

Dopo aver provveduto all’apertura di alcuni varchi tra i cumuli per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche dalla sede stradale, la Provincia di Grosseto ha promosso lo svolgimento di una serie di incontri con i soggetti proprietari pubblici e privati della pineta.

Durante gli incontri sono state condivise le modalità per l’esecuzione congiunta delle operazioni di rimozione del materiale. I soggetti coinvolti sono l’Azienda di stato per le foreste demaniali, il Comune di Scarlino, l’Arcidiocesi di Siena e l’Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero.

L’intervento sarà eseguito, salvo imprevisti, entro il mese di novembre.