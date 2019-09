“Puliamo il mondo” torna all’Argentario: gli studenti ripuliscono le spiagge del Promontorio

L’Argentario aderisce anche quest’anno alla manifestazione “Puliamo il mondo”, l’edizione italiana di “Clean up the world”, che si svolge ogni anno in oltre 120 Paesi ed è diventato il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Portato in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, “Puliamo il mondo è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre mille gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

In questo 2019 l’iniziativa si terrà nei giorni 20, 21 e 22 settembre. L’amministrazione di Monte Argentario ha risposto positivamente all’invito della segreteria nazionale di Legambiente, ritenendo questa manifestazione un’occasione di recupero ambientale del territorio, oltre che uno stimolo alla sensibilizzazione dei cittadini verso l’ambiente.

Non a caso verranno coinvolte le scuole nella pulizia di due spiagge del Promontorio. Parteciperanno le classi primarie di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole, gli alunni saranno dotati di kit per svolgere la pulizia degli arenili, in particolare alla spiaggia della Feniglia, con la scuola primaria di Porto Ercole, venerdì 20 settembre, saranno 18 alunni più le insegnanti; alla spiaggia della Cantoniera, con la scuola primaria di Porto Santo Stefano sabato 21 settembre (72 alunni più le insegnanti).