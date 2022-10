“Puliamo il mondo”: gli studenti ripuliscono pinete, spiaggia e parchi

Le loro armi sono state sacchi e guanti. La loro motivazione è stata l’amore per l’ambiente in cui vivono. Parte da qui l’adesione delle scuole del Comprensivo Follonica 1 al progetto “Puliamo il mondo“, promosso da Legambiente e organizzato con la collaborazione della amministrazione comunale.

Le alunne e gli alunni – dai più piccoli di 4 e 5 anni fino ai ragazzi della media – si sono armati di sacchetti e hanno pulito dai rifiuti pinete, spiaggia e parchi. Tutte le scuole del Comprensivo Follonica 1 hanno dato il loro contributo alla manifestazione: scuole dell’infanzia di via Marche e Campi Alti, scuole primarie di Calvino, Cimarosa e Rodari e la secondaria “Pacioli” di via Gorizia.

“Il nostro Istituto – spiegano i docenti – partecipa da sempre a questa importante iniziativa. Liberare dall’immondizia un parco o una porzione di spiaggia diventa l’occasione per riflettere sulle azioni sbagliate che l’uomo compie contro il mondo in cui vive. Siamo consapevoli che l’educazione ambientale sia una vera emergenza della nostra epoca. L’educazione ambientale diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che non si esaurisce nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare. Ed è per questo che accompagniamo i nostri alunni verso questa consapevolezza in un percorso che, in continuità, inizia con la scuola dell’infanzia, prosegue alla primaria e si completa alla scuola media”.