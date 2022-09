“Puliamo i fiumi”: ecco come partecipare all’iniziativa per ripulire la Fiumara

Il 6 ottobre, a partite dalle 8, in località San Leopoldo, a Fiumara, nel comune di Grosseto, è in programma l’evento “Puliamo i fiumi“, un evento relativo all’iniziativa “Puliamo il mondo”. Le iscrizioni sono aperte.

Torna il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzato da Legambiente: “Puliamo il mondo”. Quest’anno il Comune di Grosseto aderisce con l’iniziativa dal titolo “Puliamo i fiumi” e invita a partecipare cittadini, turisti, volontari, adulti e bambini.

“E’ oramai noto che l’80% dei rifiuti nel mare viene trasportato dai corsi d’acqua emissari e quindi non è limitato alle attività umane condotte sulla costa – dichiara l’assessore all’ambiente Simona Petrucci –. San Leopoldo, noto anche come Fiumara, è uno dei canali emissari del litorale di Comune di Grosseto ed è anche un’area protetta di grande pregio naturalistico. Forte dell’esperienza fatta nel mese di giugno nell’ambito dell’iniziativa ‘Estate Clean’ 2022, in collaborazione con Cisom Gruppo grossetano e Arci pesca Grosseto, l’assessorato all’ambiente e il Demanio marittimo del Comune di Grosseto vuole potenziare i risultati raggiunti, dedicando la giornata ‘Puliamo il mondo’ a incrementare la conoscenza dei cittadini sulle funzioni fondamentali svolte dai fiumi all’interno del sistema idrografico”.

L’attività di pulizia, pertanto, si svolgerà lungo l’asta idrografica dell’emissario San Leopoldo e riguarderà sia la sponda del fiume che il corso d’acqua stesso, nel quale la raccolta di rifiuti si svolgerà con l’utilizzo di kayak.

Appuntamento alle ore 8 al parcheggio di Fiumara.

Per iscriversi: https://ufficioambientegrosseto.it/servizi/comunicati-stampa/PULIAMO%20I%20FIUMI%20%7C%206%20ottobre%202022