“La Maremma che aiuta la Maremma”: ecco la campagna di Grossetonotizie.com per le imprese locali

“La Maremma che aiuta la Maremma”: è partendo da questo slogan che la redazione di Grossetonotizie.com vuole lanciare un appello a tutte le imprese della provincia di Grosseto.

Anche il nostro territorio si è trovato improvvisamente a dover fronteggiare una pandemia di proporzioni mondiali, che ha avuto ripercussioni non solamente dal punto di vista sanitario, ma anche economico.

Purtroppo, siamo solamente all’inizio di una fase che si prospetta particolarmente complicata per tutte quelle aziende, piccoli o grandi che siano, che hanno deciso di svolgere la loro mission economica e sociale in Maremma.

Proprio per questo, il nostro quotidiano online, il primo in assoluto ad aver pubblicato la triste notizia del primo caso positivo al Coronavirus verificatosi in provincia di Grosseto, vuole tendere la mano a tutte le imprese che non si vogliono arrendere di fronte alla crisi economica e sanitaria, che desiderano continuare ad investire in Maremma e a promuovere i loro prodotti in uno dei più belli territorio italiani.

Ad oggi, una delle tendenze maggiori di tutte le imprese è quella di sponsorizzare le loro attività tramite Facebook: ecco, secondo noi non c’è niente di più sbagliato. E’ proprio in questi momenti difficili che deve venir fuori il carattere di un territorio che ha combattuto numerose avversità nel corso della sua storia millenaria e che non si è mai piegato alle avverse vicende della storia. E’ da questa considerazione che vogliamo lanciare un appello al settore economico della provincia di Grosseto: “Fai la tua pubblicità in Maremma, promuovi i tuoi prodotti a livello locale e sostieni anche altre imprese del territorio“.

Da sempre, e da un paio di mesi ancora di più, abbiamo garantito ai nostri lettori un’informazione continuativa, puntuale, aggiornata 24 ore su 24. Ogni giorno pubblichiamo dati sull’andamento della pandemia in provincia di Grosseto non per puro scopo sensazionalistico o per garantirci qualche lettore in più, ma semplicemente per quello spirito di servizio che ha sempre caratterizzato la nostra linea editoriale e che ci trasmette il dovere di informare i nostri utenti, in modo chiaro, limpido e responsabile, su un’emergenza sanitaria che mai avremmo potuto immaginare.

Desideriamo concludere questo editoriale, con un appello lanciato in modo sommesso, ma allo stesso modo deciso: “Fate pubblicità in Maremma per creare una rete che possa far fronte alla grave situazione economica che stiamo attraversando“.

Sicuramente, il prezzo dei nostri banner o dei nostri redazionali è più basso di una pubblicità sponsorizzata su Facebook e, soprattutto, garantiscono maggiore visibilità alle imprese.

