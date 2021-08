Il quotidiano online Grossetonotizie.com, testata giornalistica facente capo alla Cooperativa Sociale di tipo B Grosseto Comunicazioni, editrice del quotidiano, con sede in via del Tiro a Segno, 60, a Grosseto, registrata presso il Tribunale di Grosseto al n° 1/2013 del 1/2/2013, comunica che intende pubblicare sul proprio sito banner elettorali a pagamento per le elezioni amministrative, in programma domenica 4 e lunedì 5 ottobre nei Comuni di Grosseto, Orbetello, Scansano, Castiglione della Pescaia, Roccalbegna e Capalbio.

I banner devono contenere la dicitura “Pubblicità/Messaggio elettorale” e il nome del committente. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

In particolare:

gli spazi di propaganda, posizionati in tutte le pagine del sito, saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino a dieci giorni prima della data delle elezioni;

vige il criterio della priorità di prenotazione per cui, chi prenota e formalizza prima, ha diritto di scelta degli spazi residui;

in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i banner verranno rimossi alla mezzanotte del giorno precedente (esempio: se le elezioni fossero, o iniziassero, la domenica, i banner verranno rimossi alle ore 24 del venerdì precedente);

sarà cura del committente fornire a Grossetonotizie.com il materiale attraverso l’indirizzo e-mail redazione@grossetonotizie.com o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione dello spazio banner acquistato;

è vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni;

il pagamento dovrà essere effettuato alla firma del contratto o dell’accordo e in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario intestato a Grosseto Comunicazioni Società Cooperativa Sociale;

il mancato adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;

le prenotazioni andranno effettuate almeno due giorni precedenti alla pubblicazione e pervenire esclusivamente all’indirizzo e-mail: redazione@grossetonotizie.com. Il pagamento deve avvenire in forma anticipata;

Grossetonotizie.com accetterà ordini richiesti da ogni parte politica, movimento, candidato, a cui verrà emessa fattura con formula di pagamento anticipato;

Grossetonotizie.com si impegna a inserire online i banner entro un massimo di due giorni successivi la ricezione della conferma dell’adesione e del ricevimento del pagamento;

Grossetonotizie.com saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia.

Per informazioni su prezzi e dimensione dei banner elettorali, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo redazione@grossetonotizie.com oppure telefonare al numero 338.2558949.