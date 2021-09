Esclusione lista Chiavetta, il Psi: “Attendiamo il ricorso, fiduciosi nella Magistratura”

La Federazione provinciale del Psi, alla luce dell’attuale esclusione della lista di centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Orbetello, “esprime sostegno ai candidati iscritti o simpatizzanti posti in tale lista ed agli iscritti del territorio orbetellano”.

“È vero che ci sono requisiti formali, nella presentazione delle liste, che devono essere soddisfatti dai presentatori, tuttavia, nell’interpretazione delle norme in materia elettorale, occorre sempre aver come faro l’esigenza primaria dell’interesse del cittadino a potersi esprimere, come base imprescindibile della democrazia rappresentativa – continua la nota del Psi –. Oltre al fatto formale, importante resta pertanto l’elemento sostanziale dei principi della democrazia. Perciò, riteniamo che debba guardarsi all’effettiva volontà dei cittadini sottoscrittori, piuttosto che non ad un ipotetico vizio formale di rappresentazione di tale volontà. Questo perché il cittadino ha diritto ad avere un’ampia offerta elettorale e di poter scegliere chi vuole che sia il proprio rappresentante nelle istituzioni, e tale diritto deve essere visto come interesse prevalente ai fini della regolare predisposizione della contesa elettorale”.

“In ogni caso, confermando la propria collocazione di campo nella geografia politica, il Psi esprime fiducia nell’azione della magistratura competente – termina il comunicato –, nell’attesa del vaglio dell’opportuno ricorso”.