Ospedale Sant’Andrea, il Psi: “Pediatria depotenziata, disagi per le famiglie”

“Grossi problemi per la pediatria all’ospedale di Massa Marittima“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Psi di Follonica.

“L’ambulatorio pediatrico, uno dei pochi servizi efficienti, è a rischio depotenziamento. La sanità maremmana a trazione Pd ha escogitato un bel sistema per scoraggiare le famiglie al fine di indirizzarle, in caso di emergenza, a Grosseto – continua la nota -. Per essere visitati dal pediatra dell’ospedale di Massa, fino a pochi giorni fa, i bambini venivano, attraverso il pronto soccorso dell’ospedale, direttamente dirottati all’ambulatorio pediatrico. Era compito del pediatra, aprire, chiudere il certificato medico e prescrivere i medicinali per le cure del bambino. Ora, invece, le famiglie con bambini hanno trovato la sorpresa: i piccoli accedono al pronto soccorso in attesa che un medico li indirizzi all’ambulatorio pediatrico. Ma il pediatra di turno è stato totalmente svuotato di funzioni: potrà soltanto visitare il bambino. Per chiudere il certificato le famiglie dovranno ritornare al pronto soccorso dell’ospedale ed aspettare la chiusura del certificato. Nei fatti i tempi di attesa si sono già triplicati con famiglie costrette ad attendere in pronto soccorso“.

“A parole si dirà che nulla è cambiato, ma nei fatti questa novità procedurale ha allungato in maniera impressionante i tempi di attesa e di gestione del bambino con gravi disagi per le famiglie – sottolinea il Psi -. L’obiettivo subliminale potrebbe essere sempre lo stesso, cioè quello di scoraggiare le famiglie e dirottarle all’ospedale di Grosseto. E così gradualmente, in maniera silenziosa, delocalizzando il servizio, ci potrebbe essere l’ennesima scusa per chiudere anche questo ambulatorio. Il danno per la sanità locale, per i presidi medici nelle aree periferiche della provincia è palese. I nostri territori stanno vivendo un veloce spopolamento che viene acuito dallo spostamento in altre città dei servizi alla persona“.

“Noi ci opponiamo a questo decadimento e facciamo appello a tutte le forze politiche che credono che il diritto alla salute debba essere garantito a tutti indipendentemente dal posto in cui si vive – termina il comunicato -. La Maremma è in stato di abbandono e non è un caso che la nostra provincia sia in fondo alla classifica nazionale per qualità di vita. Ma una certa politica di pseudo sinistra ci sta mettendo del suo“.