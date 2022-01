Muore storico consigliere comunale: il cordoglio del Psi

La federazione provinciale del Psi, nell’annunciare “la prematura e improvvisa dipartita del compagno Luigino Biffoni, di Campagnatico, venuto a mancare la mattina del 15 gennaio, si stringe nel lutto con tutti i suoi familiari e i compagni di partito“.

“Biffoni era un compagno di partito appassionato e che ha fatto la storia del comune di Campagnatico – continua la nota del Psi -. Membro attivo della sua comunità per tanti anni, è stato consigliere comunale per il Psi già negli anni ’90 in maggioranze di centrosinistra, era stato inoltre tra i promotori della realizzazione dell’oleificio Aldobrandeschi, di cui poi è stato presidente. Nel ricordarlo lo salutiamo con affetto sapendo che ci mancherà”.