Gelate notturne, il Psi: “Comuni, Provincia e Regione aiutino gli agricoltori”

A seguito delle segnalazioni ricevute da parte di coltivatori maremmani, la federazione provinciale del Psi di Grosseto lancia l’allarme sui gravi danni che la recente ondata di freddo fuori stagione ha causato al settore agricolo maremmano.

“Il rischio, purtroppo più che concreto, è che la produzione agricola di quest’anno sia ormai gravemente compromessa – si legge in un comunicato del partito -. Il Psi raccoglie pertanto il grido di dolore dei produttori locali e lo rilancia con forza chiedendo che le autorità competenti si attivino quanto prima per trattare il problema. Ci rivolgiamo non solo ai Comuni e alla Provincia (quest’ultima ci pare a dire poco un po’ assente sui problemi dell’agricoltura maremmana), ma anche e soprattutto alla Regione Toscana affinché, dopo gli opportuni accertamenti, preveda delle ristorazioni rispetto ai danni subiti”.

“Non vorremmo che, oltre alla sofferenza causata dalla pandemia, si aggiungesse anche quella ulteriore dovuta all’ondata di freddo, che sarebbe la mazzata definitiva su un settore essenziale del sistema produttivo maremmano – termina la nota -. Il Psi, come sempre, resta attivo e pronto a rispondere alle sollecitazioni provenienti dai cittadini e dalle categorie del lavoro, e continuerà a farlo”.