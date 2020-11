Verso le amministrative, il Psi: “Presenteremo un nostro candidato sindaco”

Il Psi di Grosseto, dopo una discussione avvenuta nei giorni scorsi fra membri del comitato comunale di Grosseto, di concerto con i membri dell’associazione Sandro Pertini di Grosseto, sull’analisi e prospettive della politica grossetana, ha deliberato sull’opportunità e necessità di presentare una lista autonoma alle prossime elezioni al Comune di Grosseto, che si svolgeranno nella primavera del 2021.

“A tal proposito si è deliberato anche la necessità di presentare un proprio candidato a sindaco, che verrà individuato nelle prossime settimane, coinvolgendo gli iscritti – si legge in una nota di Psi e associazione Sandro Pertini -. Si ritiene che sia venuto il momento di offrire alla città e al Comune una prospettiva politica diversa da quella che si è creata negli ultimi anni, ed è consapevole di poter offrire la capacità di amministrazione e quel buon senso che è richiesto nella guida della cosa pubblica, nell’interesse esclusivo della cittadinanza. Occorre un cambio di passo, pur nell’emergenza dell’attuale pandemia, soprattutto per chi lavora e per lo sviluppo delle attività produttive, oltre che un modello di sviluppo della città e delle frazioni moderno, sostenibile, e a misura di persona”.

“Questo è l’impegno che ci sentiamo in grado di dare alla cittadinanza e che mettiamo a disposizione di chi, nell’area di riferimento, vorrà dialogare con noi al fine di creare un raggruppamento di intenti – termina il comunicato -. Restiamo pertanto aperti al contributo di associazioni e cittadini desiderosi del cambiamento”.