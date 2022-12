La Provincia di Grosseto vince il bando di Upi con il progetto “Idee in movimento”

La Provincia di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro partecipando con il progetto “Idee in movimento” al bando di UPI (Unione Province Italiane) Azione Province Giovani, Lotto 2 – contrasto al disagio giovanile. Al progetto è stato riconosciuto uno dei punteggi più alti, arrivando al secondo posto nella classifica nazionale tra i progetti presentati dalle province italiane su quel lotto. Idee in Movimento si avvale di un partenariato pubblico-privato, di cui fanno parte la Provincia, come Ente capofila, e le associazioni del terzo settore Giocolare; L’Altra Città; Uscita di Sicurezza; Uisp comitato territoriale Grosseto; Il Quadrifoglio. Il progetto sarà cofinanziato dal partenariato con ulteriori 17mila euro.

“L’obiettivo che si è data la Provincia di Grosseto è quello di stimolare un nuovo protagonismo dei giovani con il coinvolgimento esteso del terzo settore – spiega il presidente Francesco Limatola –. Siamo soddisfatti del punteggio alto che è stato riconosciuto in fase di valutazione al nostro progetto, consentendoci di ottenere l’intero finanziamento richiesto. Sono diversi i punti di forza che ci hanno portato all’esito positivo. Prima di tutto l’ampia area territoriale coinvolta, dal momento che le azioni saranno realizzate nella zona distretto Colline dell’Albegna, zona grossetana e Amiata Grossetana, ma anche l’ampio coinvolgimento dei giovani nelle diverse fasce di età: i destinatari sono ragazzi dai 18 ai 25 anni e attraverso di loro indirettamente i ragazzi dai 14 ai 17, con ricadute attese sui contesti in cui vivono e quindi sull’intera comunità. E poi è stato apprezzato il metodo scelto: non si tratta di un progetto imposto dall’alto, in quanto saranno i ragazzi stessi a dare il loro contributo in termini di idee sulle azioni da sviluppare.”

“Abbiamo coinvolto i giovani sin dalla prima fase in cui ci siamo approcciati al bando Upi –prosegue il presidente Limatola –. La Provincia, infatti, aveva indetto una selezione pubblica per individuare il progetto con cui partecipare. In fase di selezione, ho chiesto ai rappresentanti della Consulta provinciale degli Studenti un loro parere sulle proposte pervenute, per individuare quella che era più vicina alle reali esigenze dei ragazzi, e attraverso questo percorso di condivisione, siamo arrivati a scegliere il progetto Idee in Movimento.”

Entrando nello specifico “Idee in movimento” accompagnerà un gruppo di ragazzi di 18-25 anni in un percorso in cui sono protagonisti di azioni di rigenerazione urbana e di comunità. Sport sociale, laboratori creativi, volontariato, saranno gli ambiti in cui valorizzare le risorse, le proposte e le passioni dei giovani nei tre territori coinvolti. Insieme a loro e con l’aiuto di educatori e animatori, saranno sviluppate idee per la comunità: recuperare uno spazio pubblico, organizzare eventi sportivi e sociali inclusivi, potenziare attività di volontariato e altro ancora che l’interesse e la fantasia dei partecipanti potrà suggerire. Nella individuazione delle idee sarà dato spazio alle proposte dei ragazzi che potranno anche attingere ad esperienze analoghe avviate in altre città, che essi stessi potranno visitare in un’esperienza residenziale di 3 giorni. Nell’attuazione del percorso saranno coinvolti anche i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, in un approccio tra pari, in cui quelli più grandi accolgono e accompagnano i più giovani, in modo da garantire anche la continuità nel tempo delle azioni avviate. Il progetto è in fase di avvio e si concluderà il 30 settembre 2023 con eventi finali in cui i ragazzi condivideranno con le comunità locali di appartenenza i risultati del loro impegno.