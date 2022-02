Pnrr: presentati due nuovi progetti per la riqualificazione degli impianti di atletica

“Le attività sportive hanno un ruolo molto importante nel sistema di vita delle nostre comunità e, conseguentemente, vorrei connotassero le politiche di sviluppo della mia amministrazione“.

A dichiararlo è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

“La funzione salubre dell’attività sportiva si integra con quella sociale ed educativa prodotta dal sistema associato che organizza e accompagna le singole discipline – spiega Limatola -. La Provincia ha in passato investito molte risorse nello sport realizzando importanti infrastrutture che hanno consentito ad intere generazioni di praticare liberamente lo sport preferito o, più semplicemente, godere del piacere di fare movimento. La Cittadella di Grosseto, nata nel 1965, e gli spazi di Follonica degli anni ’80 sono stati due polmoni importanti per tutti gli appassionati e hanno inciso positivamente nei processi formativi delle giovani generazioni che hanno frequentato i rispettivi poli scolastici. È partendo da questa realtà e dal bisogno che come Provincia, dopo esserci candidati a ricostruire un’importante scuola superiore ad Arcidosso, abbiamo deciso di richiedere nei fondi del Pnrr il finanziamento per il rifacimento dei due impianti. Saranno opere importanti e utili che, se realizzate, doteranno di impianti sportivi moderni i due centri urbani più grandi.“

1- La Cittadella dello Studente di Grosseto – riqualificazione area sportiva. Investimento di € 4.351.820,00

La Cittadella dello Studente, situata nella periferia sud della città di Grosseto, nata nel 1965, è divenuta negli anni il polo scolastico più grande della provincia di Grosseto e ospita la gran parte delle scuole superiori: Isis “Leopoldo II di Lorena” (Tecnico agrario e professionale), Isis “Manetti-Porciatti” (Istituto geometri e industriale), Polo liceale “Aldi” (scientifico e classico), una succursale del Liceo “Rosmini” (liceo linguistico, scienze umane ed economico-sociale) ed, in zona limitrofa, l’Istituto tecnico grafica e comunicazione del Polo “Bianciardi”.

La Cittadella dello Studente è dotata di una pista da atletica leggera costituita dall’anello lungo 400 metri da 6 corsie e le pedane per i lanci e i salti, con le tribune con gradinate e spogliatoi con servizi igienici; insieme alla pista nell’area sono presenti la piscina, i campi polivalenti, i campi da tennis e il campo da baseball.

I lavori di riqualificazione prevedono il completo rifacimento della pista per l’atletica e di tutte le aree e pedane destinate ai diversi tipi di salti e lanci, la demolizione della tribuna esistente, attualmente non agibile, e l’installazione di una nuova, a norma e con materiali ad alta sostenibilità ambientale, la realizzazione di un nuovo campo da calcio delle dimensioni regolamentari per squadre giovanili (95 metri x 50 metri) con manto sintetico per ridurre la necessità di manutenzione e di un nuovo campo polivalente da basket e pallavolo recintato e illuminato.

L’importo richiesto per la realizzazione delle opere è di € 4.351.820,00.

2 – L’area sportiva scolastica per l’atletica leggera di Follonica – Investimento di € 3.086.840,00

L’impianto sportivo si sviluppa su una superficie molta ampia all’interno della quale è presente la pista di atletica leggera.

L’intervento ha come obiettivo la riqualificazione dell’area sportiva, che si presenta in uno stato di elevato degrado e non è predisposta per atleti diversamente abili. I lavori prevedono il rifacimento completo della pista d’atletica e la sistemazione di tutte le aree e pedane destinate ai diversi tipi di salti e lanci, la demolizione della tribuna esistente, attualmente non agibile per mancanza dei requisiti di sicurezza, e l’installazione di una nuova, a norma e con materiali ad alta sostenibilità ambientale, la revisione dell’impianto di illuminazione costituito dalle 4 torri faro esistenti, il ripristino delle aree a verde e del relativo impianto di irrigazione e la riqualificazione e adeguamento impianti degli spogliatoi e dei servizi igienici all’area sportiva scolastica all’aperto oggetto di intervento.

Il finanziamento richiesto è di € 3.086.840,00.