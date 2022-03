La Provincia di Grosseto ha un nuovo segretario generale: ecco chi è

La Provincia di Grosseto ha un nuovo segretario generale: il dottor Roberto Onorati è stato chiamato a sostituire Emilio Ubaldino.

“La stagione politico amministrativa che ci aspetta – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – impone di mettere in campo professionalità in grado di guidare con competenza ed esperienza la ripartenza delle nostre comunità. Nel ringraziare per l’importante contributo il dottor Emilio Ubaldino, che, in un periodo molto difficile, per molti anni ha guidato l’amministrazione provinciale, abbiamo deciso di innestare a capo del nostro staff dirigenziale il dottor Roberto Onorati, un tecnico esperto nella gestione dei processi che ci troveremo ad affrontare, in particolare per accedere ai finanziamenti del Pnrr. Abbiamo già iniziato a lavorare e vogliamo imprimere da subito una forte accelerazione ai progetti di sviluppo per la nostra terra.“

Roberto Onorati ha ricoperto il ruolo di segretario in numerosi Comuni della Toscana dal 2004 al 2014, dal 2014 al 2015 ha collaborato con un organismo No profit con sede a Toronto per un progetto di gemellaggio internazionale tra city manager’s europei e nordamericani in tema di gestione strategica delle risorse in ambito locale. Dal 2015 al 2019 ha lavorato presso la Commissione europea, Direzione generale delle risorse umane a Bruxelles in qualità di Legal Officer, ha partecipato alla redazione di pareri legali e consulenza sulle procedure di pre-contenzioso in materia di pubblico impiego, coordinando un gruppo di progetto per il miglioramento dei processi interni di pre-contenzioso.

Terminata l’esperienza in ambito europeo, ha prestato servizio presso il Comune di Massarosa (Lucca) fino al 2021. Richiesta l’aspettativa al Ministero dell’Interno – Albo dei Segretari, ha svolto come libero professionista in qualità di esperto amministrativo le procedure per l’attuazione del Pnrr, presso la Regione Toscana, supporto giuridico per i Comuni in procedimenti amministrativi complessi e appalti. È formatore per il personale degli enti locali dal 2004 in materia di contratti pubblici e risorse umane, rapporti con il terzo settore, applicazione del project management ai servizi pubblici locali, sviluppando altresì competenze relazionali specifiche di public speaking, oltre che alla padronanza della lingua inglese e francese.

Il dottor Roberto Onorati, laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze, è abilitato all’esercizio delle professione di avvocato, è iscritto nell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione presso la funzione pubblica.