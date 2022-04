Provincia, al via i lavori al Professionale enogastronomico: “Vogliamo scuole sicure e moderne”

La Provincia di Grosseto pianifica i lavori all’Istituto professionale enogastronomico ” R. Del Rosso” di Orbetello.

“Dopo il professionale di Arcidosso e i lavori in altre scuole – commenta Cecilia Buggiani, consigliere provinciale – è la volta dell’Enogastronomico di Orbetello ad essere interessato da lavori di riqualificazione statica, energetica e di incremento della sicurezza. Servono scuole ben progettate, efficienti energicamente e sicure e abbiamo deciso di porre questo come obiettivo primario dell’amministrazione provinciale. Intercetteremo la nuova programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica, alimentata anche dal Pnrr. Il risparmio energetico sarà la stella polare della progettazione, sfruttando anche le importanti risorse derivanti dal conto termico, a disposizione per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici. L’impegno preso è quello di reperire e utilizzare subito le risorse necessarie per portare le nostre scuole a essere un esempio, nonché dei luoghi funzionali per lo studio“.

“La formazione e la scuola sono strategiche per la Provincia – aggiunge Valentino Bisconti, consigliere provinciale – Fin dall’inizio di questo mandato il nuovo Consiglio provinciale guidato da Francesco Limatola ha dimostrato con i fatti che se alle scelte politiche ne conseguono le azioni è possibile migliorare la condizione scolastica di insegnanti e studenti. Quest’ultimo intervento all’Enogastronomico di Orbetello indica l’attenzione a tutto il territorio e il riconoscimento del bisogno di qualità in tutte le scuole della provincia“

La Provincia ha attivato un continuo monitoraggio degli edifici scolastici e, con l’assegnazione del secondo stralcio per la messa in sicurezza, riqualificazione e costruzione, la Provincia di Grosseto ha potuto presentare vari progetti.

Sono stati approvati e finanziati i seguenti interventi:

consolidamento statico della scala di ingresso su via Carducci ed adeguamento a norma antincendio dell’istituto (255.000 euro);

miglioramento della risposta antisismica dell’Istituto scolastico professionale “R. Del Rosso”, sempre a Orbetello (per un importo di 1.570.000).

Entro maggio è in programma l’affidamento dei lavori del 1° stralcio funzionale del progetto di importo pari a € 156.000 all’Istituto nautico di Porto Santo Stefano, finanziato con risorse proprie dall’amministrazione provinciale.