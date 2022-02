Un nuovo Ispia: la Provincia si candida a realizzare la scuola con i fondi del Pnrr

La Provincia di Grosseto ha presentato, nell’ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr, investimento 1.1 “costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, la candidatura per la realizzazione del nuovo Ipsia di Arcidosso.

“Ho voluto che un’importante scelta connotasse l’avvio del mio mandato in Provincia – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Proporre una nuova scuola sull’Amiata è, a mio parere, un evento straordinario. L’Ipsia ha svolto un ruolo formativo importante per tutta la provincia di Grosseto ed in particolare per tutto il ‘cono’ della nostra montagna, sia per il versante grossetano che per quello senese. Ripensarlo e ricostruirlo negli anni 2000 più bello e funzionale è una scommessa sul futuro delle aree interne. È un impegno di vita per tutti coloro che da sempre stanno sull’Amiata e per quanti vorranno popolarla. Soprattutto è un atto di fiducia per le nuove generazioni.”

L’opera prevede un investimento di oltre 10 milioni.

Il nuovo istituto, come concordato con la direzione scolastica, ospiterà 15 classi da 25 alunni al massimo ciascuna, per un totale di 375 alunni.

Per le attività didattiche ordinarie si progetteranno 15 classi da 25 alunni al massimo, con una superficie ciascuna di circa 56 mq lordi, per un totale di circa 840 mq.

Relativamente alle attività didattiche speciali, verranno realizzati i seguenti spazi, con una superficie lorda complessiva minima pari a circa 1.500 mq:

1 aula officina;

1 aula sala macchine;

1 aula saldature;

1 aula computer;

1 aula laboratorio radio;

1 aula laboratorio tv;

1 aula laboratorio misure;

1 aula laboratorio strumentazioni;

2 aule laboratorio micro;

1 aula laboratorio qualitativa.

Le attività collettive si svilupperanno su spazi con una superficie lorda complessiva minima pari a circa 700 mq, destinati a attività integrative e parascolastiche, biblioteca alunni, mensa e relativi servizi.

Per l’educazione fisica è già presente un edificio indipendente al servizio dell’attuale istituto.

“La nostra idea progettuale – conclude Limatola – è stata realizzata grazie al lavoro dei tecnici provinciali e degli esperti Pnrr che ci hanno supportato. Tutto è stato possibile con la fattiva collaborazione del Comune di Arcidosso e della Direzione scolastica. Se il progetto verrà approvato e finanziato, garantirà all’Amiata una bella e funzionale scuola collocata nel centro di Arcidosso e sarà l’indicatore di una nuova, crescente, attenzione della Provincia per il sistema scolastico superiore.”