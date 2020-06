Esami di Maturità, gli auguri della Provincia agli studenti: “Siamo al vostro fianco”

“È tempo di maturità e in queste ore molti nostri giovani sono impegnati negli ultimi scorci della preparazione all’esame“.

A dichiararlo sono il presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore provinciale alla pubblica istruzione, Olga Ciaramella.

“Sarà un esame diverso. Lo sappiamo e lo sapete voi, cari ragazzi – spiegano Vivarelli Colonna e l’assessore -. Ma è pur sempre un esame e siamo sicuri che lo starete vivendo con tutte quelle emozioni che questo appuntamento riesce a scatenare. Nessuno mai prima di voi aveva affrontato l’esame di Stato con questa modalità, men che meno lontani dai banchi di scuola da oltre tre mesi. Se la parola ‘eroi’ è forse troppo per descrivervi nelle vesti di studenti del Covid, sicuramente siete studenti da guardare con profonda stima e affetto. La pandemia vi ha privati della fase più delicata del percorso alle superiori; delicata per moltissimi motivi. Lontani dai contatti, lontani dalle amicizie, dalle lezioni sui banchi, dal conforto dei professori, dal calore della classe. E con le paure, legittime, comprensibili, di chi si appresta a chiudere un ciclo, a salutare uno spaccato di vita tenero e duro, quello della crescita e dell’ingresso nel mondo dei grandi”.

“Alla vigilia dell’esame per eccellenza noi siamo al vostro fianco e vi auguriamo ogni bene. Date il meglio di voi con la massima serenità. Attingete dal vostro potenziale per dimostrare a voi stessi il vostro valore, che nessun voto potrà mai esprimere. É il valore dell’impegno a prescindere dall’esito finale. É il valore dell’avere capito che siete persone uniche e speciali, ognuna per le proprie caratteristiche. Vivete queste ultime ore di preparazione con gioia e gratitudine. Siete i maturandi del 2020. Nessuno prima di voi mai ha dovuto affrontare una prova così e anche questo farà di voi studenti unici – terminano Vivarelli Colonna e Olga Ciaramella -. In bocca al lupo ragazzi! Fatevi valere! E avanti tutta verso un futuro ricco di soddisfazioni“.