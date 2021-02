Concorsi pubblici Camera di commercio: le prove preselettive si svolgeranno da remoto

Dopo mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria, i concorsi per l’assunzione di personale alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ripartono con una novità: le prove preselettive si svolgeranno in remoto.

I candidati che avevano fatto domanda erano in attesa di poter svolgere il percorso selettivo, che sembrava inesorabilmente ostacolato dalle difficoltà imposte dalle precauzioni anti covid, necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Tenendo fede al proprio Dna digitale, la Camera di Commercio sceglie però di soddisfare le aspettative dei candidati allo svolgimento delle procedure concorsuali e garantirne al contempo lo svolgimento in sicurezza, optando per una modalità alternativa di effettuazione, riconosciuta dallo stesso legislatore (art. 237 e 238 del Decreto rilancio), grazie ad un sistema in grado di assicurare la pubblicità delle prove, l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato degli elaborati.

ll protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici in seguito al Dpcm del 14 gennaio 2021 regolamenta infatti lo svolgimento delle prove concorsuali “in presenza”, mentre restano in assenza di una regolamentazione ad hoc le procedure per le quali la valutazione sia effettuata in modalità telematica e la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Le prove preselettive dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità cat. C – “Assistente” – Servizio anagrafico certificativo e di un’unità cat. D – “Istruttore” – Ufficio dell’Organismo per la composizione della crisi d’impresa si svolgeranno dunque da remoto: l’11 marzo si terrà la prova del concorso per un posto cat. D e il 12 marzo quella del concorso per 2 posti cat. C.

La Camera di commercio invita quindi tutti i candidati ammessi a partecipare alle prove preselettive a prendere attenta visione della documentazione e delle istruzioni sullo svolgimento delle prove sul sito www.lg.camcom.it.