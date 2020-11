Sviluppo e promozione del turismo: protocollo d’intesa tra Comune e Seam

La Giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa con Seam s.p.a., società di gestione dell’aeroporto civile di Grosseto, per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio della Maremma in ambito locale, nazionale ed estero, attraverso attività concordate e varie iniziative nel settore del turismo.

Il protocollo d’intesa è un documento in cui in cui il Comune di Grosseto, già ente capofila dell’Ambito turistico Maremma Toscana area sud, rappresenta i Comuni Capalbio, Monte Argentario, Orbetello, Isola del Giglio, Manciano, Pitigliano, Sorano, Semproniano, Scansano, Magliano in Toscana, Campagnatico, Cinigiano, Civitella Marittima e Civitella Paganico.

La volontà, insieme a Seam s.p.a, è quella valorizzare il potenziale turistico del territorio. Consapevoli, ambo le parti, del grande richiamo dal punto di vista ambientale, storico, culturale, enogastronomico, paesaggistico, archeologico, termale, venatorio e faunistico, il protocollo d’intesa è atto all’organizzazione della promozione coordinata dell’offerta turistica della Maremma, anche a mezzo di terzi operatori ed all’attuazione di una costante collaborazione con Toscana promozione turistica.

La Seam s.p.a. si impegna dunque a partecipare alla promozione del progetto con oneri di spesa paritari a quelli del Comune di Grosseto; di collaborare con l’Agenzia regionale Toscana Promozione per partecipare ad una o più fiere nazionali ed internazionali, educational o press tour sul territorio o ad altre azioni con il fine di promuovere il territorio stesso e l’eventuale offerta creata dal partner; ad adoperarsi per incrementare i voli charter verso l’aeroporto di Grosseto.

Il Comune di Grosseto, anche in rappresentanza dei Comuni dei rispettivi ambiti territoriali, si impegna a partecipare ai costi del progetto con quota paritaria rispetto a Seam s.p.a; a facilitare ed a sviluppare la collaborazione tra i soggetti protagonisti attuali e futuri del progetto; a monitorare l’attività oggetto del presente accordo, verificandone la coerenza con le decisioni e gli indirizzi del Coordinamento di ambito e gli orientamenti programmatici dell’agenzia Toscana Promozione.

Il protocollo d’Intesa ha una durata di due anni, rinnovabili di altri due.

“Il potenziale turistico della nostra Maremma è enorme – dichiara Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Abbiamo la fortuna che nel nostro territorio non manchi assolutamente nulla: la natura, infatti, si coniuga alla perfezione con le nostre ricchezze urbane e architettoniche. Sono sicuro che il protocollo d’Intesa sarà lo strumento ideale per accrescere le presenze turistiche nella nostra area”.

“Se l’unione fa la forza, gli accordi che abbiamo stipulato sono la chiave di volta per una crescita esponenziale del turismo nella nostra bellissima Maremma – spiega Luca Agresti, vicesindaco di Grosseto e assessore con delega al turismo –. Sono convinto che, coordinando e coniugando le nostre energie e risorse con tante altre realtà locali, il risultato sarà estremamente positivo. Ciò è un obiettivo che abbiamo da sempre, anche perché, aumentare la presenza dei turisti sul territorio, significa generare maggiore ricchezza e creare nuovi posti di lavoro, nonché esportare la nostra terra nel mondo“.