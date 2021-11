Contrasto all’abusivismo immobiliare: Camera di Commercio e associazioni firmano protocollo

Sottoscritto questa mattina, nella sede di Grosseto della Camera di Commecio, il “Protocollo di intesa per il contrasto dell’abusivismo e dello svolgimento irregolare dell’attività di intermediazione immobiliare nelle province di Livorno e Grosseto”.

La firma congiunta arriva al termine di un intenso percorso di lavoro e coordinamento. Il fenomeno dell’abusivismo ha infatti assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, tali da creare gravi turbative al mercato in generale, oltre che danni rilevanti sia al consumatore che all’immagine professionale dell’agente immobiliare. Inoltre, l’esercizio abusivo della professione di agente immobiliare genera evasione erariale, previdenziale ed assicurativa, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia completamente sconosciuto al Fisco ed agli Enti previdenziali.

Da questa situazione è nata l’esigenza di una maggior tutela del settore, avvertita da tutti i soggetti coinvolti: dalle associazioni che riuniscono i rappresentanti della categoria professionale alle associazioni dei consumatori, dai livelli istituzionali di controllo a quelli di coordinamento del settore.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si è fatta dunque promotrice di un tavolo di lavoro con i soggetti coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno dell’abusivismo e dell’irregolare svolgimento dell’attività di intermediazione immobiliare, con l’obiettivo di creare un efficace coordinamento delle attività.

“Il protocollo contro l’abusivismo immobiliare è un ottimo esempio di come la collaborazione tra i vari attori protagonisti di un settore economico, se ben indirizzata, può generare vantaggi per tutta la comunità – ha spiegato il presidente Riccardo Breda –. Tra le funzioni della Camera di Commercio vi è proprio il ruolo di ‘regista’ nella regolamentazione del mercato, un compito che la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno svolge con particolare attenzione e proattività. Non dobbiamo mai dimenticare poi che un mercato sano è in primo luogo una tutela per i consumatori“.

“Si tratta di un protocollo molto interessante – ha dichiarato il direttore provinciale di Grosseto dell’Inps – Istituto nazionale previdenza sociale Carlo Gianni –, che darà sicuramente risultati positivi: rientra tra i nostri compiti fondamentali contrastare i fenomeni dell’abusivismo a tutti i livelli e ambiti”.

Marco Festelli, presidente di Confconsumatori Toscana Aps, ha sottolineato i pericoli dell’abusivismo per gli utenti: “Il consumatore deve sapere che ricorrendo ad un intermediario abusivo non fruisce delle garanzie offerte invece da chi esercita la professione avendone titolo, e che l’abusivismo ha varie forme, anche attraverso il mercato online“.

“Questo protocollo è un’operazione di trasparenza – ha commentato Serena Badiali, presidente neoeletta di Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari – che va a tutela di tutti, dei consumatori prima di tutto. Devo ringraziare la Camera di Commercio per questa iniziativa, che ci impegniamo a promuovere il più possibile“.

“Il nostro messaggio è a tutto tondo – ha aggiunto il segretario generale della Camera di Commercio Pierluigi Giuntoli –: non solo abusivismo, quindi, ma anche contrasto dell’attività irregolare nella professione. All’interno di questo protocollo ci sono degli strumenti che vanno a favore proprio dei consumatori: per questo è fondamentale favorirne la diffusione e la conoscenza“.

Dopo la firma con le associazioni grossetane, nelle prossime settimane il èrotocollo sarà sottoscritto anche a Livorno.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle funzioni di tutela del consumatore e della fede pubblica, assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 comma 2, lett. C, della L. 29.123.1993, n. 580 e ssmmii e confermate dall’art. 1 comma 1 del DM 7 marzo 2019 (Ridefinizione dei servizi camerali).

Tra i firmatari di oggi nella sede di Grosseto: Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, rappresentata dal presidente Riccardo Breda; Inps – Istituto nazionale previdenza sociale – Direzione provinciale di Grosseto, rappresentato dal direttore Carlo Gianni; Fiaip – Federazione italiana agenti immobiliari professionali – Collegio provinciale di Grosseto, rappresentata dal presidente Serena Badiali; Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari – Collegio provinciale di Grosseto, rappresentata dal presidente Luciano Bianchi; Confconsumatori Toscana Aps, rappresentata dal presidente Marco Festelli.