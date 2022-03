Caro-vita e caro-energia: protesta unitaria online di tutte le associazioni

Per la prima volta nella storia tutte le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti a livello nazionale si compattano convocando i loro Stati generali unitariamente per mercoledì 6 aprile, dalle 11 alle 13, in diretta streaming.

«I rincari e le speculazioni sui prezzi dell’energia, del gas, dei carburanti, delle materie prime e dei generi di prima necessità – fanno sapere da Confconsumatori – si fanno sempre più insopportabili e insostenibili per le famiglie italiane. Le istituzioni in realtà non sono mai state disponibili al confronto e al dialogo con gli unici soggetti rappresentativi dei cittadini-consumatori-utenti, sottraendosi volutamente al confronto ed emanando provvedimenti assolutamente scadenti, insufficienti e talvolta contraddittori».

Per questo le 20 associazioni dei consumatori del Cncu–Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presenteranno unitariamente mercoledì 6 aprile le loro proposte al Governo, al Parlamento e alle parti sociali. All’evento parteciperanno online almeno mille tra dirigenti, collaboratori e volontari di tutte le associazioni, in prima linea per l’assistenza ai consumatori alle prese con i salassi di bollette energetiche, il caro carburante e prezzi insostenibili anche di generi alimentari.

«Questa – annuncia l’associazione – è solo la prima delle manifestazioni di protesta che seguiranno nelle prossime settimane per affrontare e risolvere i problemi sia nell’immediato che nel futuro prossimo. Ovviamente i dirigenti e i volontari di Confconsumatori Toscana Aps parteciperanno massicciamente».

Tutti potranno seguire in diretta l’incontro sulla pagina Facebook Confconsumatori Toscana.