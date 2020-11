Prorogata per un ulteriore anno la gestione di altri impianti sportivi

È stata prorogata al 31 ottobre 2021 la gestione di tre impianti sportivi che resteranno alle società che attualmente li hanno in gestione.

Questi gli impianti interessati dal provvedimento:

il palazzetto di basket in via Austria resta in gestione all’ASD Pallacanestro Grosseto team 90, in accordo con ASD Gea basket e l’ASD basket biancorossa, con la compartecipazione del Comune;

la pista di pattinaggio e il bocciodromo del circolo di via Manetti restano all’ASD Skating Club Grosseto;

il campo di calcio a Batignano resta in gestione all’ASD Batignanese calcio 1946.

“Prorogare la gestione degli impianti sportivi vuole essere un segnale importante con cui l’Amministrazione sostiene lo sport, attualmente uno dei settori più colpiti dalle restrizioni anti-covid – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. In particolare per il palazzetto di via Austria abbiamo ritenuto opportuno compartecipare alla gestione con una quota a sostegno delle società in gestione, considerando l’onerosità delle spese collegate a tale struttura. Si tratta di un impegno che prendiamo con estrema serietà: gli impianti sportivi comunali rappresentano da sempre un punto di riferimento per tutte le associazioni sportive amatoriali e agonistiche del territorio che qui si allenano con impegno ed entusiasmo, determinando la vivacità del panorama sportivo maremmano.”