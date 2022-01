Agricoltura, “Pacchetto giovani”: slittano i termini per la rendicontazione del piano

Una notizia per gli under 40 che hanno scelto di costruire un’impresa e il loro futuro in campagna: slittano i termini per presentare il piano di sviluppo aziendale previsto dal “Pacchetto giovani – Annualità 2019” .

Dovrà infatti concludersi entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 marzo 2023, la rendicontazione del piano che ha durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per l’assegnazione dei contributi.

Lo slittamento è la conseguenza del prolungamento dei termini deciso dalla Commissione europea nell’ambito del bando stesso “Pacchetto giovani” rivolto agli agricoltori che non hanno compito i 41 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, favorendo in questo modo il ricambio generazionale in agricoltura.

“Si tratta di una misura molto attesa e di solito molto sfruttata dai nostri giovani – spiega la vicepresidente e assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi –, che dal 2015 ad oggi ha consentito di vedere ammesse a contributo oltre 1000 domande, di cui quasi 300 grazie a questo ultimo bando del 2019. Un segnale positivo, che ci conferma l’attrattività che esercita l’agricoltura sulle giovani generazioni e che non può che infondere speranza. Annuncio fin da ora che a questo bando ne seguirà un altro in estate, presumibilmente nel mese di luglio: invito quindi i nostri giovani imprenditori a prepararsi”.