Piano strutturale e piano operativo: prorogati i termini per presentare le osservazioni

C’è tempo fino al 30 novembre prossimo per presentare contributi finalizzati alla formazione del nuovo piano strutturale e piano operativo del Comune di Capalbio, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio.

“Come promesso i termini per la presentazione dei contributi sono stati prorogati, rinnoviamo pertanto l’invito a tutti i cittadini e i soggetti interessati a partecipare alla formazione di questi importanti strumenti della pianificazione per raccogliere proposte finalizzate all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici di sviluppo del nostro territorio“, dichiara l’assessore alle politiche di pianificazione del territorio Marzia Stefani.

L’avviso pubblico è aperto a tutti e quindi chiunque può presentare il proprio contributo, che sarà valutato dall’amministrazione comunale e che potrà riguardare interventi su edifici e complessi esistenti nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato e interventi su aree libere nel territorio urbanizzato, nonché l’attività di partecipazione alla copianificazione. In caso di proposte in concorrenza tra loro, il Comune farà valutazioni comparative. Ogni proposta dovrà rispettare i vincoli ambientali e paesaggistici indicati negli elaborati di avvio e dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso, sugli appositi moduli, scaricabili dal sito del Comune a questo link: http://www.comune.capalbio.gr.it/articoli/nuovo-ps-e-po-proroga#

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di Piano, all’indirizzo e-mail: g.pedreschi@comune.capalbio.gr.it.