“Stati di grazia, edificio delle linfe”: prorogata la mostra alla pinacoteca

È stata prorogata fino al prossimo 19 settembre la mostra ospitata nella pinacoteca civica di Follonica dal titolo “Stati di grazia, edificio delle linfe” di Claudio Balestracci e Ilaria Margutti, a cura di CasermArcheologica, con il sostegno del Comune di Follonica.

La mostra, aperta dal martedì alle domenica dalle 21 alle 24, vuole invitare gli spettatori a riflettere sul rapporto in continua trasformazione tra uomo e natura che coinvolge i sensi e induce a capovolgere i paradigmi del nostro modo di percepirla. Per l’occasione i due artisti hanno al pubblico due opere inedite: “Umana Flora” di Claudio Ballestracci, un insieme di quaderni della prima infanzia pullulanti di germogli in attesa di sbocciare, e “Malerba” di Ilaria Margutti, un ciclo di ritratti ricamati a mano dei suoi studenti del Liceo Città di Piero di Sansepolcro, realizzati durante il secondo periodo di chiusura a causa dell’emergenza epidemiologica. Oltre a queste, il percorso della mostra prevede un allestimento suggestivo che coinvolge tutto l’edificio e le finestre sono animate dalle proiezioni dei disegni degli artisti.

Un progetto sostenuto dal Comune di Follonica Pinacoteca Civica, a cura di CasermArcheologica, Laura Caruso, Martina Tognelli, elaborazioni video di Jacopo Tonelli, elaborazioni sonore di Marco Mantovani, service luci e audio di Dream Solutions.