Impianti sportivi comunali: prorogata concessione e gestione di numerose strutture

Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato un’importante proroga per l’uso e la gestione di alcuni impianti sportivi del territorio, per la maggior parte dei quali la scadenza della concessione era fissata al 30 giugno 2022.

La proroga si è resa necessaria al fine di continuare a supportare le attività delle varie associazioni sportive, che hanno risentito negativamente dei circa due anni di limitazioni imposte dal rischio di diffusione della pandemia.

“Siamo convinti – dichiarano in proposito il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – che sia proprio questo il momento in cui, come amministrazione, sia necessario dare supporto concreto e sostengo alle tante associazioni sportive che operano sul territorio e che, nonostante due anni di restrizioni, hanno continuato a mettere in campo passione e abnegazione per i valori dello sport. Ora che siamo nel momento del rilancio, diventa ancora più importante metterle in condizioni di poter riprendere a pieno ritmo ogni attività. Grosseto, candidata insieme all’ambito Maremma Toscana sud al riconoscimento di ‘European community of sport 2024’, ribadisce in questo modo una delle sue principali direttrici: promuovere lo sport e i suoi valori in ogni ambito e specialmente in favore delle giovani generazioni”.

In particolare, è stata approvata una proroga di 2 anni per i seguenti impianti, in favore delle associazioni sportive che già li utilizzavano:

stadio di baseball “R. Jannella”;

palestra sottotribuna “Jannella” n. 1;

palestra sottotribuna “Jannella” n. 2;

palestra sottotribuna “Jannella” n. 3;

palazzetto di pallamano in via Lago di Varano.

Allo stesso modo, sono state oggetto di una proroga di un anno le seguenti strutture: