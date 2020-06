Demanio marittimo: durata delle concessioni estesa fino al 2034

Ieri il Commissario di Follonica, Alessandro Tortorella, ha firmato una deliberazione che di fatto attua la legge 145/2018, con la quale era stata disposta l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per 15 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè dal primo gennaio 2018, e, quindi, fino al primo gennaio 2034.

“Di fatto la legge del 2018 – dichiara il Commissario – costituisce un atto formalmente legislativo, ma sostanzialmente provvedimentale, e l’Ente gestore, in questo caso il Comune di Follonica, può, e deve, svolgere un’attività di completamento esecutivo, finalizzata a verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione previste ed imposte dalla normativa.

Questo abbiamo fatto e l’approvazione della deliberazione dà esecuzione alla normativa che ha direttamente modificato il contenuto delle concessioni demaniali marittime, estendendone la validità fino al 1° gennaio 2034, garantendo continuità alle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture ad esse in concessione.

Abbiamo voluto offrire una sorta di stabilità imprenditoriale, dando così la possibilità di effettuare investimenti, garantiti, per migliorare le condizioni strutturali e funzionali di beni di proprietà dello Stato.

D’altronde, la situazione di mercato potenziale assicurato dal tratto costiero di competenza del Comune di Follonica ad oggi permette di assicurare sia il rispetto delle disposizioni normative nazionali, sia i principi enunciati dalla direttiva comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte Europea, garantendo comunque l’accesso di potenziali investitori ed il rispetto dei principi pro-concorrenziali della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della libera circolazione dei servizi, di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori, nonché di trasparenza e di pubblicità.

Questa deliberazione, tra l’altro, bene si inserisce nel contesto socioeconomico odierno, anche valutando le gravissime ricadute economiche derivanti dalla pandemia Covid-19 sulle imprese del settore turistico-ricreativo: è più che mai prioritario sostenere la ripresa sia delle singole imprese, sia, dell’intero settore dell’imprenditoria del turismo e dei lavoratori da essa impiegati, evitando l’apertura di una fase di ulteriore incertezza.

Oltre all’allungamento delle concessioni, abbiamo anche strutturato una semplificazione delle procedure indicate nella Delibera 285/2019, disponendo le verifiche da parte degli uffici ai soli requisiti di carattere soggettivo ed alla rideterminazione dei canoni in relazione alla nuova scadenza delle concessioni, all’applicazione dell’imposta di registro, procedendo poi ad una verifica periodica dei requisiti soggettivi in capo ai concessionari, come l’assolvimento dell’onere di pagamento di tutti i canoni dovuti.

Si è trattato di un provvedimento molto complesso, che ha richiesto impegno e tempo da parte della struttura comunale ed in particolare dell’architetto Melone, che ringrazio particolarmente per aver dimostrato ancora una volta eccellenti qualità professionali. La delibera rientra nel pacchetto delle iniziative attuate per lo sviluppo economico-turistico della Città del Golfo; peraltro da tempo atteso dai numerosi concessionari. Anche da qui…#follonicariparte“.