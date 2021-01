Emergenza Coronavirus: il sindaco proroga la chiusura della scuola

Nessun nuovo positivo da registrare all’Isola del Giglio, nel solco della stabilità dei contagi. Di questo passo, a breve, si potranno considerare alcune guarigioni. Anche i due tamponi di ieri, eseguiti su una coppia di ultraottantenni, hanno avuto esito negativo.

Dei 17 soggetti contagiati due sono ricoverati al Misericordia di Grosseto e sono in buone condizioni ed in via di lento, ma costante miglioramento. In giornata il sindaco ha emanato un’ordinanza per prorogare, a mercoledì 27 gennaio, il termine in cui rimarrà chiuso il plesso scolastico corrispondente alla primaria di Giglio Castello. I dati rilevati, con gli ultimi tamponi eseguiti sugli alunni e sui docenti della scuola elementare, sono risultati totalmente soddisfacenti ma, come da procedura, il Dipartimento di igiene e prevenzione della Asl Toscana Sud Est effettuerà lunedì 25 gennaio una nuova sessione di tamponi di controllo prima di tornare a pieno titolo sui banchi di scuola e riprendere così la didattica in presenza.

Ricordiamo che l’Igiene pubblica aveva prescritto, ad ognuna delle famiglie interessate, le misure profilattiche da seguire contro la diffusione della malattia infettiva da covid-19 e aveva comunicato quali erano le prescrizioni da mantenere nel rispetto dell’isolamento. Misure di quarantena da garantire fino al 27 gennaio, ovvero al quattordicesimo giorno dal contatto stretto a partire dall’ultimo contatto a rischio avvenuto il 13 gennaio, oppure fino al 23 gennaio, ovvero dieci giorni dall’ultimo contatto, ma in presenza di test molecolare o antigenico negativo. E così nella mattinata di lunedì si eseguirà un certo numero di test a garanzia di un rientro sereno dei ragazzi e degli insegnanti a scuola.

“Mi sono sentito non solo con la Asl per la situazione della scuola – ha detto il sindaco Ortelli –, ma soprattutto con la dottoressa Rosa Tantulli, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Monte Argentario – Giglio, con la quale ho esaminato la situazione delle restrizioni e si è convenuto, in attesa dei tamponi di controllo, di prorogare, con l’ordinanza che ho firmato oggi, la chiusura della scuola primaria fino a mercoledì 27 gennaio, sempre che l’esito dei tamponi risulti favorevole, e di riavviare quindi le lezioni in presenza a far data da giovedì 28 gennaio”.