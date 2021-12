Boom di visitatori per “Al Cassero… è Natale!”: apertura prolungata fino al 26 dicembre

Stanno arrivando in tantissimi, anche da fuori comune, a visitare “Al Cassero… è Natale!“, il villaggio di Babbo Natale allestito nella Fortezza medicea di Grosseto. Un villaggio di Babbo Natale molto particolare, che ha unito il fascino delle troniere, dei sotterranei, delle cannoniere, dei camminamenti del baluardo Fortezza alla suggestione di luci, colori e magiche ambientazioni natalizie, creando un mix che conquista grandi e piccini.

L’Istituzione le Mura, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Grosseto ed il mondo del volontariato, ha deciso così di prolungarne l’apertura sino al 26 dicembre, sempre con orario dalle 15.30 alle 19.30.

Per i due giorni di apertura straordinaria sono in programma tantissime attrazioni: dalle 15.30 animazione con clown Babboeoo e mago Martin, a cura di Cantiere iKrea; poi, narrazioni di fiabe natalizie nel Bosco degli Elfi; alle 16 e alle 17.30 laboratori per bambini nell’Officina degli Elfi; sempre alle 16 e alle 17.30 visite guidate alla Fortezza con accesso alla terrazza panoramica del Cassero e ogni ora, dalle 16 in poi, Baby Christmas Dance. Naturalmente è confermata la presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, che accoglieranno i bambini nella Casa di Babbo Natale.

Il pomeriggio di Natale, alle 17.30, nell’arena spettacoli, si terrà il concerto “Blue Christmas” delle SpumaStella, il trio vocale femminile che con “Rudolph the red nosed Reindeer” ha sonorizzato il bel video-promo di “Al Cassero… è Natale!”, realizzato dal videomaker Luigi Zannetti.

Il biglietto di ingresso all’evento è al costo di 6 euro dal lunedì al giovedì, e al costo di 7 euro nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. 4 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Tutte le attività all’interno della Fortezza sono gratuite. Per le visite guidate ed i laboratori è gradita la prenotazione telefonica alla cooperativava Le Orme, ai numeri 0564.416276 o 346.6524411. Accesso all’evento riservato ai possessori di Green Pass rafforzato.