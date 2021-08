Piano strutturale e piano operativo: al via le proposte e le osservazioni dei cittadini

È pubblicato sul sito del Comune di Capalbio, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it, l’avviso pubblico per la partecipazione alla formazione del piano strutturale e del piano operativo.

La formazione del documento di pianificazione territoriale e urbanistica è stata avviata ad agosto dello scorso anno e adesso, quindi, si apre la fase di ascolto dei cittadini e di tutti i portatori di interesse che vorranno dare il proprio contributo per migliorare gli strumenti che determineranno la gestione del territorio comunale nei prossimi anni.

“Si apre in questo modo – commenta l’amministrazione comunale – la fase in cui al lavoro dei tecnici si somma quello di incontro, confronto e ascolto dei cittadini, degli altri enti e di tutti i soggetti che sono coinvolti nella pianificazione territoriale e urbanistica. In questo modo le scelte dell’amministrazione potranno essere effettivamente condivise e le strategie terranno conto dei reali bisogni del territorio, promuovendo un nuovo sviluppo economico e sociale, che sia anche sostenibile”.

L’avviso pubblico è aperto a tutti e quindi chiunque può presentare la propria proposta, che sarà valutata dall’amministrazione comunale e che potrà riguardare interventi su edifici e complessi esistenti nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato e interventi su aree libere nel territorio urbanizzato, nonché l’attività di partecipazione alla copianificazione. In caso di proposte in concorrenza tra loro, il Comune farà valutazioni comparative.

Ogni proposta dovrà rispettare i vincoli ambientali e paesaggistici indicati negli elaborati di avvio e dovrà essere presentata, entro il 31 ottobre prossimo, secondo le modalità indicate nell’avviso, sugli appositi moduli, scaricabili dal sito del Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di Piano, scrivendo all’indirizzo e-mail: g.pedreschi@comune.capalbio.gr.it.