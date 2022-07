Progressi del commercio di Bitcoin in Canada

Il trading di Bitcoin sta lentamente prendendo piede in Canada. Le principali borse di criptovalute del Paese includono Coinbase, QuadrigaCX e Bitfinex. Queste piattaforme consentono agli utenti di acquistare e vendere bitcoin utilizzando il Cad. Per ulteriori informazioni sul trading di bitcoin, consulta bitcoin prime.

Coinbase è l’exchange di bitcoin più popolare in Canada. La piattaforma consente agli utenti di acquistare e vendere bitcoin utilizzando il Cad. Coinbase offre anche un servizio di portafoglio bitcoin.

QuadrigaCX è un altro exchange di bitcoin molto popolare in Canada. La piattaforma consente agli utenti di acquistare e vendere bitcoin utilizzando Cad. QuadrigaCX offre anche una serie di altre valute digitali, come Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.

Bitfinex è uno scambio di bitcoin con sede a Hong Kong che consente agli utenti di acquistare e vendere bitcoinutilizzando una varietà di valute, tra cui Usd, Eur, Gbp, Jpy e Cad. Bitfinex offre anche un servizio di portafoglio bitcoin.

I canadesi possono anche acquistare bitcoin tramite Atm Bitcoin. Gli Atm Bitcoin consentono agli utenti di acquistare bitcoin con denaro contante. Ci sono circa 300 Atm Bitcoin in Canada.

Infine, i canadesi possono anche acquistare bitcoin da altri utenti tramite siti Web come LocalBitcoins.com. LocalBitcoins è un sito Web che consente agli utenti di acquistare e vendere bBtcoin in base alle proprie preferenze.

Il Bitcoin sta facendo progressi significativi nel mercato canadese, con un numero crescente di aziende che accettano la criptovaluta.

In particolare, la rete di pagamento Interac ha recentemente annunciato che permetterà ai suoi clienti di utilizzare il Bitcoin per effettuare acquisti online. Si tratta di uno sviluppo importante, in quanto Interac è uno dei maggiori processori di pagamento in Canada.

Altre aziende che hanno iniziato ad accettare Bitcoin sono Expedia, TigerDirect e Newegg. Queste aziende sono tutti attori di primo piano nei rispettivi settori e il loro abbraccio al Bitcoin è un segno che la criptovaluta sta guadagnando un’accettazione mainstream.

Con l’aumento delle aziende che iniziano ad accettare il Bitcoin, è probabile che il suo utilizzo continui a crescere in Canada. Questo potrebbe portare a un’adozione ancora più diffusa della criptovaluta e a una maggiore diffusione della stessanel paese.

Il commercio di Bitcoin sta progredendo in Canada nonostante le sfide poste dalla pandemia da Covid-19.

Nel primo trimestre del 2020, il volume degli scambi di Bitcoin su LocalBitcoins, una popolare piattaforma di scambio di Bitcoin peer-to-peer (P2P), ha raggiunto 146 milioni di dollari Cad, più del doppio del volume scambiato nello stesso periodo dell’anno scorso.

L’aumento dell’attività di trading di Bitcoin non sorprende alla luce delle attuali condizioni economiche. Con i mercati e le economie tradizionali in difficoltà, gli investitori si rivolgono al Bitcoin come bene rifugio.

Nonostante le sfide poste dalla pandemia, gli scambi di Bitcoin canadesi hanno continuato a operare e persino a prosperare. Il principale exchange canadese di Bitcoin, Coinsquare, ha recentemente registrato volumi di trading record nel mese di marzo 2020.

A conferma del progresso del commercio di Bitcoin in Canada, anche altri exchange canadesi hanno segnalato un aumento dell’attività di trading. Nel mese di marzo 2020, Bitcoin Canada ha registrato un aumento del 35% degli scambi rispetto al mese precedente.

Il Bitcoin non è l’unica criptovaluta che sta vedendo una crescita del commercio in Canada. Anche Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, sta riscontrando un simile interesse da parte degli investitori canadesi.

Nel mese di marzo 2020, il volume degli scambi di Ethereum su LocalBitcoins è stato pari a 21,6 milioni di dollari Cad, quasi il doppio del volume scambiato nello stesso periodo dell’anno scorso.

L’aumento del commercio di criptovalute in Canada segue la tendenza positiva registrata in altri Paesi. In tutto il mondo, gli exchange di criptovalute hanno riscontrato un aumento delle attività di trading nel 2020.

Secondo un recente rapporto di Arcane Research, il volume degli scambi di Bitcoin è aumentato del 25% nel primo trimestre del 2020 rispetto all’anno scorso. In tutto il mondo, gli exchange di criptovalute hanno scambiato oltre 1,1 miliardi di dollari in Bitcoin al giorno nel mese di marzo 2020.

Il commercio di Bitcoin e altre criptovalute sta quindi progredendo nonostante la pandemia da Covid-19. Con le incertezze economiche che persistono, gli investitori stanno sempre più cercando asset alternativi come il Bitcoin. In Canada, gli exchange di criptovalute stanno registrando un aumento delle attività di trading, segno che il commercio di Bitcoin è destinato a continuare la sua crescita in questo Paese.