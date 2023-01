“Programmazione dell’Area interna Amiata e Colline del Fiora”: incontro di Cna per le imprese

“Programmazione dell’Area interna Amiata e Colline del Fiora” è il titolo dell’incontro in programma per venerdì 13 gennaio e promosso dalle Cna di Grosseto e Siena, che vedrà la partecipazione di Leonardo Marras, assessore a sostegno economico e artigianato, piccola e media impresa e industria della Regione Toscana, Stefania Saccardi, assessore allo sviluppo rurale e alle politiche per la montagna della Regione Toscana, e Simone Gheri, direttore di Anci Toscana.

Un evento riservato alle imprese associate, che si terrà alle 17, nella sala consiliare del Comune di Arcidosso, che si inserisce negli incontri che gli enti locali hanno in calendario per presentare la strategia di sviluppo delle Aree interne. Queste, infatti, saranno destinatarie di fondi nazionali, previsti dalla Snai – Strategia nazionale aree interne, per contrastare l’impoverimento demografico e la conseguente perdita di servizi soprattutto nella scuola, nella sanità e nella mobilità, sia dai fondi che derivano da piano regionale, che terrà conto anche dei fondi strutturali della programmazione europea 2021-27.

L’obiettivo è quello di creare un effetto moltiplicatore dei fondi messi in campo dalla Snai che potranno andare anche a supporto delle iniziative delle imprese ed è per questo che Cna intende supportare tali momenti di confronto in alcune aree del territorio ricche di potenzialità, dove si ritrova la Toscana più autentica, ma in cui si assiste, purtroppo da anni, a un progressivo impoverimento, in termini di servizi e di capacità competitiva, del tessuto economico e sociale. Individuare, quindi, strategie condivise di rilancio del turismo, del manifatturiero e dell’artigianato, per tornare a far crescere, nel suo complesso, l’economia.