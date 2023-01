“Programmazione dell’area interna Amiata e Colline del Fiora”: incontro con gli associati di Cna

Si terrà domani, venerdì 13 gennaio, alle 17, nella sala consiliare del Comune di Arcidosso, l’incontro promosso da Cna Grosseto e Cna Siena con la Regione e Anci Toscana per parlare delle programmazione dell’area interna Amiata e Colline del Fiora.

Un evento riservato alle imprese artigiane associate, che ha l’obiettivo di presentare la strategia di sviluppo delle aree interne: queste, infatti, saranno destinatarie di fondi nazionali, previsti dalla Snai, la Strategia nazionale aree interne, per contrastare l’impoverimento demografico e la perdita di servizi e di risorse che derivano da piano regionale, che tiene conto anche dei fondi strutturali della programmazione europea 2021-27. L’obiettivo è quello di individuare strategie condivise di rilancio del turismo, del manifatturiero e dell’artigianato, per tornare a far crescere l’economia.