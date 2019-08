“Oltre il duomo”: ecco le prossime occasioni per visitare la mostra

Proseguono gli appuntamenti nell’ambito della mostra “Oltre il Duomo”.

Venerdì 9 agosto, nella cattedrale di San Lorenzo, è prevista una visita guidata in collaborazione con Confguide Grosseto e la Società naturalistica spelelologica maremmana. “Frammenti di storia” è il nome della visita, che prenderà il via alle 17; un tour guidato con Confguide nel centro storico alla scoperta della Grosseto del ‘400. Con la visita dell’area di scavo del Duomo, in collaborazione con gli speleologi, e la visita alla mostra “Oltre il Duomo”, allestita al Museo archeologico. Informazioni, orari, prenotazioni: tel. 338.5623163.

Sempre venerdì 9 agosto, al Parco regionale della Maremma, trekking verso l’abbazia di San Rabano, in occasione della presentazione del libro “La polvere e il fuoco” di Mauro Garofalo. Informazioni su orari e prenotazioni: [email protected], tel. 0564.393238. La prenotazione è obbligatoria.

Infine, al Museo archeologico e d’arte della Maremma, apertura serale dalle 21 alle 23; alle 21.30 “Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità”, percorso guidato alla scoperta del vano ipogeo e dei suoi tesori a cura del personale del museo. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488752.

Sabato 10 agosto il Museo archeologico di nuovo aperto anche la sera, dalle 21 alle 23. Alle 18 e alle 21.30 visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo”, a cura del personale del museo. Per informazioni su costi e prenotazioni: tel. 0564.488752.