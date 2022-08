“Vademecum”, torna il festival delle arti di strada: il programma

Sabato 20 e domenica 21 agosto, a Monterotondo Marittimo, torna “Vademecum“, con la quarta edizione del festival delle arti di strada: dalle 17 alla mezzanotte, per le vie del centro storico, si susseguiranno spettacoli fissi e itineranti di teatro, musica e giocoleria con ingresso libero. Sul posto saranno consegnate delle cartine con orario e luogo degli spettacoli.

In questa edizione di “Vademecum” saranno inoltre presenti 40 banchi di artigianato artistico lungo le vie del borgo e poi diversi punti ristoro, gestiti dalle associazioni e dalle attività locali, con prodotti tipici.

Sarà a disposizione dei visitatori un bus navetta gratuito dalle 18 alla mezzanotte, con partenza dalla zona degli impianti sportivi e dai parcheggi dell’ex centrale dei Lagoni e arrivo in piazza Mario Cheli.

Il Mubia, geomuseo delle Biancane, durante tutta la manifestazione resterà aperto con orario continuato.

Il programma degli spettacoli

Sabato 20 agosto, in piazza Mario Cheli (detta Samba) alle 17.30 “Antichi mestieri attuali, artigiani e artisti”; alla Chiesa, alle 20.30, Bricco e Bracco in “Pillole di Giocoleria”; alle 21.15 la Compagnia Mantica in “Carilot”; alle 22 ancora Bricco e Bracco in “Pillole di Giocoleria” e alle 22 -45 la Compagnia Mantica in “Carilot”.

Al Forno: dalle 17.30 alle 20.30 I Chicchi d’Uva in “Giochi di una volta”; dalle 17.30 alle 20.30 The Circus Gang, con il laboratorio di piccolo circo; alle 21 la Compagnia Mantica in “Cloud Swing”; alle 21.45 Vesti del fuoco in “Ring of Fire”; alle 22.30 la Compagnia Mantica in “Cloud Swing” e alle 23.15 Vesti del fuoco in “Ring of Fire”.

Al Poggiarello: alle 21 Mr Fred in “Rocambolesco”; alle 21.45 Bianconiglio Circo-Teatro presenta “Il fantastico mondo dei burattini”; alle 22.30 Mr Fred in “Rocambolesco”; alle 23.15 Bianconiglio Circo-Teatro presenta “Il fantastico mondo dei burattini”.

Ai Ferri: alle 21.30 e alle 23 Damiano Massaccesi in “Savoir-Faire”.

Spettacoli itineranti: The Circus Gang in “Luci vaganti”; I Chicchi D’Uva in “In punta di piedi”. Musica dal vivo con Zastava Orkestar – On Fire Tour e con Oriano e Simone.

Sempre sabato 20 agosto, alle 21.30, al teatro del Ciliegio, per festeggiare la quarta edizione di “Vademecum”, il Festival Colline Geotermiche di Officine Papage propone lo spettacolo teatrale “Apocalisse tascabile”. Costo 5 euro. Informazioni e prenotazioni: cell. 334.2698007 o 320.5626356.

Domenica 21 agosto Vademecum prosegue con il seguente programma: in piazza Mario Cheli (detta Samba) alle 17.30 “Antichi mestieri attuali, artigiani e artisti”; alla chiesa, alle 20.30, Bianconiglio Circo-Teatro con “Nel fantastico mondo dei burattini”; alle 21.15 Bricco e Bracco in “Pillole di Giocoleria”; alle 22 Bianconiglio Circo-Teatro con “Nel fantastico mondo dei burattini” e alle 22.45 Bricco e Bracco in “Pillole di Giocoleria”.

Al Forno: dalle 17.30 alle 20.30, I Chicchi D’Uva in “Giochi di una volta”; dalle 17.30 alle 20.30 The Circus Gang in “Laboratorio di piccolo circo”. Alle 21 la Compagnia Mantica in “Cloud Swing”; alle 21.45 Vesti del fuoco in “Ring of Fire”; alle 22.30 la Compagnia Mantica in “Cloud Swing” e alle 23.15 Vesti del fuoco in “Ring of Fire”.

Al Poggiarello: alle 21.15 la Compagnia Mantica in “Carilot”; alle 21.45 Mr Fred in “Rocambolesco”; alle 22.30 la Compagnia Mantica in “Carilot”, alle 23.15 Mr Fred in “Rocambolesco”.

Ai Ferri: alle 21.30 e alle 23 Damiano Massaccesi in “Savoir-Faire”.

Spettacoli itineranti: The Circus Gang in “Luci vaganti”; I Chicchi D’Uva in “In punta di piedi”. Musica dal vivo con Oriano e Simone.

“Vademecum” è organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo e la collaborazione di associazioni e attività locali.