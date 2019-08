Narrastorie: il programma della giornata conclusiva del festival

Giunge al termine la quarta edizione Narrastorie, il “Festival del racconto di strada” ideato da Simone Cristicchi e ospitato fra le bellezze artistiche e paesaggistiche di Arcidosso, vero e proprio gioiellino medievale della bassa Toscana.

Dopo lo strabiliante concerto piano e voce di Arisa di sabato 24 agosto, l’ultima mattina del festival, domenica 25 agosto, comincerà con la prima edizione della corsa ciclistica “Giro della Farfalla”.

La seconda parte della mattinata avrà invece come protagonisti i cani, con un laboratorio per bambini a cura dell’educatore cinofilo Gianni Casciano – che ha ideato un percorso ludico didattico per insegnare ai bambini il giusto approccio per avvicinare il cane e giocarci in sicurezza – e una sfilata canina al Parco del Pero realizzata dall’Enpa Amiata grossetana.

Altra protagonista della giornata sarà la Corale di Buddusò che animerà la Messa delle 11.30, e la rassegna di corali in piazza Indipendenza delle 16.30, per chiudere la giornata e il festival con un concerto dopo la cena sarda organizzata dall’Associazione Aldobrandesca alle 19.30.

Programma

Domenica 25 agosto:

ore 9.30: prima edizione della corsa ciclistica “Giro della Farfalla – Monte Labbro Challenge”;

ore 10 – Parco del Pero: laboratorio per bambini dell’educatore cinofilo Gianni Casciano, a cura de Il Soffiasogni e ChissàDove, dal titolo “Capiamoci!!! il mio cane ed io: quando lui parla, io guardo” (dai 7 anni);

ore 11 – Parco del Pero: sfilata “Premio Simpatia”, aperta a tutti i cani previa iscrizione con premi ai primi 3 classificati; s filata “Adottami, scodinzolo per te!”, a cura dell’Enpa Amiata grossetana;

filata “Adottami, scodinzolo per te!”, a cura dell’Enpa ore 11.30: santa Messa alla Madonna incoronata, animata dalla corale di Buddusò;

ore 16.30 – Piazza Indipendenza: rassegna di corali con la corale di Buddusò, Pennati pe’ Canta’ e altri. A seguire tombola con ricchi premi;

ore 19.30 – Parco del Pero: cena sarda a cura dell’associazione Aldobrandesca. A seguire concerto della corale di Buddusò.

In caso di pioggia tutti gli eventi sono garantiti e verranno spostati nel teatro degli Unanimi di Arcidosso, in piazza Cavallotti. L’accesso è consentito fino a esaurimento posti e sarà garantito in via prioritaria ai possessori degli abbonamenti. In caso di pioggia tutti i laboratori per bambini sono garantiti e verranno spostati all’oratorio di Arcidosso.

Informazioni e aggiornamenti sulla pagina

Facebook https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/

Twitter: @StorieNarra

Instagram: @narrastorie

Tutti gli eventi di Narrastorie 2019 sono gratuiti ad eccezione degli spettacoli delle ore 21,30 e 22,00, che saranno a pagamento. Prevendite online al link www.i-ticket.it

I laboratori e gli eventi Soffiasogni, così come il Premio Simpatia, sono gratuiti, ma su prenotazione al numero 349.6002087

I Narranotte sono a ingresso gratuito, ma su prenotazione fino esaurimento posti al numero infoline della Pro Loco Arcidosso 366.7472612.