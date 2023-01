Approvato il programma triennale delle opere pubbliche: ecco gli interventi previsti

Il sindaco Elena Nappi, che segue in prima persona le politiche culturali del Comune di Castiglione della Pescaia, lo aveva anticipato in una conferenza stampa lo scorso mese di dicembre quando ha presentato il progetto di eventi che si susseguiranno durante tutto il 2023 in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, e ieri, martedì 10 gennaio, ha ufficializzato, durante la seduta del Consiglio comunale, la proposta di assegnazione della cittadinanza onoraria postuma allo scrittore, votata all’unanimità da tutta l’assise.

«La figlia Giovanna vive a New York – ha detto il primo cittadino – e mi sono confrontata con il legale che le cura gli interessi in Italia. All’avvocato ho anticipato le intenzioni dell’amministrazione comunale, che sono quelle di conferire la cittadinanza onoraria postuma il 15 ottobre, giorno di nascita dell’intellettuale, durante un Consiglio comunale aperto. Un’occasione per sancire ufficialmente questo speciale rapporto che Calvino aveva con Castiglione della Pescaia definendola spesso come luogo del cuore, dove ha trascorso lunghi periodi nella sua villa immersa nella pineta di Roccamare, fonte di grandi ispirazione per le sue opere e nelle sue volontà aveva manifestato di voler riposare per sempre nel cimitero castiglionese».

I lavori sono proseguiti con l’approvazione a maggioranza del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-25 e l’elenco delle opere da realizzare nell’arco dei prossimi 12 mesi.

«Attraverso una precisa individuazione proposta dai tecnici comunali – hanno spiegato il sindaco Elena Nappi e l’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini –, che ha tenuto conto sia delle più imminenti necessità, che delle risorse economiche disponibili, la Giunta ha portato in approvazione al Consiglio la continuità a tutta una serie di progetti di particolare importanza per il territorio, pensando al futuro».

Fra le opere pubbliche con priorità di essere realizzate nel 2023 sono previste la nuova illuminazione e il verde pubblico sul lungomare di via Roma, il completamento del lotto numero quattro della Ciclovia Tirrenica che dal bivio per Rocchette attraversa il paese arrivando al confine con Marina di Grosseto e l’inizio dei lavori del tratto numero uno, quello che dal bivio dei campeggi di Punta Ala giunge a Rio Palma.

«La farmacia del capoluogo – anticipano Nappi e Lorenzini – sarà ristrutturata, riqualificata e dotata di un servizio all’avanguardia grazie ad un robot erogatore dei farmaci. Nell’edificio saranno abbattute le barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un ascensore che permetterà di raggiungere agevolmente il piano superiore dove i cittadini potranno trovare gli studi dei medici di base e di specialisti. Nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori di dragaggio del porto, che prevedono la completa rimozione dei blocchi di cemento e delle catenarie, sostituendole con trivelle per l’ancoraggio delle barche, e si andrà all’escavo del centro del canale per risolvere così l’annosa problematica del basso fondale».

«Nel 2023 prenderà il via – concludono Nappi e Lorenzini – anche il progetto “Viabilità sicura” che prevede la creazione di cinque rotatorie, le prime due in ordine cronologico saranno realizzate tra via degli Scalpellini e la strada provinciale 3 del Padule. Le altre tre sorgeranno tra via delle Rocchette e la provinciale 158 delle Collacchie, sulla provinciale 62 di Punta Ala e all’entrata nord della Panoramica».